В Иркутске женщина погибла из-за непотушенной сигареты

Как передает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в ночь с 26 на 27 декабря произошло шесть пожаров.

"Дверь на первом этаже, из-за которой шел дым, была заперта изнутри. Ее пришлось взломать. В составе звена газодымозащитной службы мы проникли в квартиру, где на диване обнаружили погибшую женщину. От непотушенной сигареты тлел диван", – рассказал помощник начальника караула пожарно-спасательной части №3 Иркутска. Об этом сообщает Телеифнорм.

Животные погибли во время пожара в квартире в Одинцово, сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Также, как пишет ОТР, в иркутской области два поселка Хомутово и Куда остались без электричества в сорокаградусный мороз.