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Эзотерик научила, как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь
28 декабря 2018, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]
Как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь? У всех разные секреты. Некоторые люди поджигают бумажку, пепел отправляют в бокал с шампанским. Загадывают желание и выпивают напиток под бой курантов.
Говорят, сбываются желания. Эзотерик и таролог Иссэт Котельникова научила, как еще лучше загадать желание. Она предлагает сначала подвести итоги уходящего года. По словам таролога, следует подумать и решить, что бы вы хотели взять с собой в Новый год, а что - вообще и не вспоминать. И нужно обязательно поблагодарить прошлый год за все, что было в нем хорошего.
Традиционные пожелания "здоровья, счастья, любви и денег" – не работают, - говорит Котельникова.
Таролог советует написать на листе бумаги несколько вещей, от которых желательно избавиться: долги по кредитам, одиночество, проблемы с близкими. Нужно описывать все конкретно. Потом надо сформулировать желания, тоже конкретно. Если кто-то хочет найти свою половинку, опишите, каким вы видите человека и каким он должен быть.
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