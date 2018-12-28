Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели обман пенсионеров в Тверской области, изъятие более 120 литров контрафактного алкоголя в Кирове, пожар на шахте в Соликамске и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Заключенный из Новосибирска обманул на 500 тысяч рублей пенсионеров из Тверской области. Подозреваемым оказался 41-летний мужчина, отбывающий наказание в колонии Новосибирской области. За деньгами к потерпевшим приезжал подельник-таксист, сообщает Афанасий-бизнес.

Владимир Путин назвал спецслужбы России опорой государства в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Президент отметил растущую активность зарубежных спецслужб в отношении РФ, что повышает роль отечественной контрразведки, в том числе, в сфере защиты передовых оборонных разработок. Об этом передает Полуостров Камчатка с ссылкой на ТАСС.

13-летняя сибирячка выжила, после того как попала под поезд. Девочка с многочисленными травмами была доставлена в больницу. По результатам проверки Следком примет процессуальное решение. Об этом пишет НДН.инфо.

В Кирове изъяли более 120 литров контрафактного алкоголя. Как сообщает Новый вариант, полиция выяснила, что в двух магазинах Кирова продавали спиртные напитки с 23 часов до 10 утра, что запрещено законом.

В Калининграде задержан таксист, в машине которого клиент забыл кошелёк. Его обвиняют в краже. Об этом пишет НИА Калининград. Злоумышленник пояснил, что заметил кошелек с деньгами на заднем сиденье автомобиля и решил не возвращать его владельцу.

Следственный комитет задержал 4 человек по делу о пожаре на шахте в Соликамске. Как передает Vestiural, пожар на руднике «Соликамск-3м» произошел утром 22 декабря. Авария произошла на четвертом стволе рудника на глубине 340 метров. Погибли девять человек.

В Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина прошел бал-маскарад «Серебряный век». На балу был особый дресс-код: участникам предварительно предлагалось создать собственный тематический костюм в стиле модерн, сообщает SamaraToday.

В Нефтекумске мужчина убил приятеля из-за собаки. Как пишет Ставропольский Репортер, подозреваемый задержан и допрошен, также судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.