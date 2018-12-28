Путин посмотрел балет «Щелкунчик» в Большом театре

Владимир Путин присутствовал в Большом театре на торжественном вечере, посвящённом встрече Нового, 2019 года. На прием были приглашены члены правительства, губернаторы, депутаты, учёные и деятели культуры, искусства и спорта, бизнесмены.

Балет 27 декабря посетили бывший президент СССР Михаил Горбачев и вдова первого президента РФ Бориса Ельцина Наина Ельцина.

"Волшебный балет «Щелкунчик», ощущение сказки, которое будет царить на сцене, уже давно вошли в число самых ярких символов предпраздничного декабря, Нового года и Рождества. И нет сомнений, что радостная, светлая атмосфера нашего вечера и прекрасная музыка Петра Ильича Чайковского, блистательные выступления артистов, которые мы сейчас увидим на сцене, оставят у всех самые приятные, самые добрые впечатления", - сказал российский лидер перед началом спектакля.

Торжественный вечер, посвящённый встрече Нового, 2019 года, посетили Председатель Правительства Дмитрий Медведев, его супруга Светлана Медведева, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно с супругой, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Счётной палаты Алексей Кудрин с супругой, знаменитая спортсменка Елена Исинбаева.







