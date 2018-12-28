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В Москве трое злоумышленников напали на рэпера Птаху
28 декабря 2018, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве трое злоумышленников напали на исполнителя рэпа Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха. Пиар-менеджер рэпера Марина Евстифеева рассказала, что Давид, хотя на него напали сзади, смог отбиться самостоятельно.
По предварительным данным, исполнитель серьезно не пострадал, медицинской помощи ему не потребовалось.
"На него в Москве напали с битой сзади три человека, ударили его, но каких-то серьёзных повреждений, после которых бы потребовалась госпитализация или другая медицинская помощь, он не получил", — цитирует Евстифееву ТАСС.
Не сообщается, обращался ли музыкант в правоохранительные органы столицы.
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