В Москве трое злоумышленников напали на рэпера Птаху

В Москве трое злоумышленников напали на исполнителя рэпа Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха. Пиар-менеджер рэпера Марина Евстифеева рассказала, что Давид, хотя на него напали сзади, смог отбиться самостоятельно.

По предварительным данным, исполнитель серьезно не пострадал, медицинской помощи ему не потребовалось.

"На него в Москве напали с битой сзади три человека, ударили его, но каких-то серьёзных повреждений, после которых бы потребовалась госпитализация или другая медицинская помощь, он не получил", — цитирует Евстифееву ТАСС.

Не сообщается, обращался ли музыкант в правоохранительные органы столицы.