Как привлечь удачу в год Кабана рассказала таролог

Наступающий 2019 год - год Кабана по восточному календарю. Люди некоторые серьезно готовятся с наступлению Нового года и изучают, как встретить праздник, во что нарядиться, что поставить на стол. А вдруг приметы привлекут удачу.

Эзотерик и таролог Иссэт Котельникова посоветовала, как в 2019 году стать удачливым счастливчиком.

По словам таролога, "Кабан – один из самых удачных управителей, сам счастливчик. И может поделиться с другими, особенно с теми, кто к чему-либо стремится.

Эксперт отмечают, что 2019 год - год, дающий много возможностей, плодородный с тысячей возможностей. Если в другое время человек получает блага и положительные обстоятельства согласно своим усилиям, то в 2019 он получит больше, чем обычно.

Таролог советует в новом году планировать смелые начинания и не бояться начинать осуществлять новые идеи. Особую поддержку Кабана получат творческие люди.

"Дерзай. Действуй. Делай" – такой девиз года Кабана "Экономить же на себе в 2019 году запрещается, это не пойдет на пользу", - рассказала таролог в интервью "МИР 24". Нельзя отдавать все лучшее кому-то, а себе отказывать и покупать что подешевле.