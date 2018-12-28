Учёные выяснили, что психопатов объединяет любовь к чёрному кофе

Люди, отличающиеся антисоциальным поведением, делают выбор в пользу чёрного кофе и горькой пищи, рассказали австрийские учёные. Исследования показали зависимость между вкусовыми предпочтениями и качествами личности.

Специалисты из Инсбрукского университета в Австрии провели эксперимент, который доказал существование связи между предпочтениями людей касательно еды и напитков и качествами личности. Исследователи проанализировали вкусовые пристрастия тысячи человек, а затем протестировали их личностные качества. Отельное внимание учёные обращали на склонность к манипулированию, психопатии, нарциссизму, садизму, а также черты личности из так называемой "Большой пятерки", сообщает Мир24.

Проведённые исследования показали, что чем больше человеку нравится горький вкус, тем более он склонен к антисоциальному поведению. "Настоящее исследование продемонстрировало, что предпочтение горького вкуса может быть связано с антиобщественными чертами личности, особенно ярко выраженными в повседневном насилии", рассказали о своих выводах учёные.