Эксперт: Специального оборудования для наблюдения за метеорами не нужно

В начале следующего года жители столичного региона увидят два астрономических явления. Известно, что это будет звездный дождь и лунное затмение.

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе считает, что специального оборудования для наблюдения за метеорами не нужно, сообщает НСН.

«Метеоры из потока Квадрантиды наблюдаются достаточно долго, начиная с конца декабря и заканчивая серединой января. Но у него есть очень резкий пик в районе 3-4 января. Поэтому в это время нужно пытаться за этим потоком следить. Радиант его находится в созвездии Волопаса, то есть он будет высоко над горизонтом, но метеоры можно будет все-таки попробовать рассмотреть. Все, что для этого нужно, это темное небо и открытый горизонт, то есть не должно быть рядом высоких зданий. Метеоры немного слабые в этот раз, поэтому желательно находиться еще и подальше от городской засветки. Специального оборудования не требуется для наблюдения, только зоркий глаз», - отметил эксперт.

Также, как передает Ридус, ученые из Америки опубликовали исследование, в котором объяснили, почему солнечная корона намного горячее поверхности Солнца.