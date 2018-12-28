Эксперт: Обещать, ещё не значит уволить

В 2019 году под сокращение могут попасть 230 тысяч россиян. Это, в особенности, коснется банковской сферы. Об этом сказано в аналитической записке о ситуации на рынке труда с прогнозом ее развития, сообщают «Известия».

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская успокоила россиян. По ее мнению, обещать, ещё не значит уволить, пишет НСН.

«Во-первых, что значит сокращение? Сократить могут одного человека, а могут и сто человек. И надо понимать, что у нас ситуация в экономике такая, что роста там точно нет, в лучшем случае, если сказать мягко, стагнация. В этих условиях работодатели, конечно же, пытаются сократить издержки. И один из вариантов — это сокращение работников. Это нормальный прогностический результат, и потом, то, что 23% сказали, что планируют сокращение, ещё не значит, что все они его проведут», — рассказала Варшавская.