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Москвич собирался поразить близких крокодилами в подарок
28 декабря 2018, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]
Весьма оригинальные новогодние подарки привёз москвич своим близким из Мексики. Житель столицы собирался одарить знакомых экзотическими животными, но на таможне такую идею не оценили.
Среди багажа 37-летнего москвича работники таможенной службы аэропорта Внуково обнаружили необычный груз, сообщает "Московский комсомолец". Мужчина вёз с собой 32 крокодильчика, 6 банок с тарантулами, мексиканскую королевскую змею и несколько банок со скорпионами. Мужчина убеждал таможенников. что вся живность приобретена исключительно как подарки для родных и знакомых. Но сотрудники таможни остались неприступны и конфисковали его очаровательных "питомцев".
Подозрения таможенников насчёт того, что мужчина преследовал коммерческий интерес, не безосновательны. В прошлом житель столицы владел зоомагазином. Теперь незадачливый оригинал задержан для выяснения всех обстоятельств, а его экзотический груз отправлен в центр передержки.
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