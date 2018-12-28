Москвич собирался поразить близких крокодилами в подарок

Весьма оригинальные новогодние подарки привёз москвич своим близким из Мексики. Житель столицы собирался одарить знакомых экзотическими животными, но на таможне такую идею не оценили.



Среди багажа 37-летнего москвича работники таможенной службы аэропорта Внуково обнаружили необычный груз, сообщает "Московский комсомолец". Мужчина вёз с собой 32 крокодильчика, 6 банок с тарантулами, мексиканскую королевскую змею и несколько банок со скорпионами. Мужчина убеждал таможенников. что вся живность приобретена исключительно как подарки для родных и знакомых. Но сотрудники таможни остались неприступны и конфисковали его очаровательных "питомцев".

Подозрения таможенников насчёт того, что мужчина преследовал коммерческий интерес, не безосновательны. В прошлом житель столицы владел зоомагазином. Теперь незадачливый оригинал задержан для выяснения всех обстоятельств, а его экзотический груз отправлен в центр передержки.