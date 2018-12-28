Аксенов исполнит желания представителям социально незащищенных слоев населения

После заседания в Госсовете под председательством президента глава Крыма Сергей АКСЕНОВ решил принять участие в новогодней акции. По ее условиям он выполнит четыре желания, пишут «Аргументы недели-Крым».

В своих начинаниях крымский премьер-министр берет пример с президента, делится он на своей странице в Facebook. Совместно с губернаторами, руководителями госорганов и министрами АКСЕНОВ примет участие в новогодней акции «Елка желаний». Мероприятие ставит своей целью исполнение желаний представителей социально незащищенных слоев населения. В 2019 году глава республики притворит в жизнь четыре таких мечты.

Двум женщинам из дома престарелых хочется вновь окунуться в детство побывав в дельфинарии и цирке. Воспитываемая бабушкой 11-летняя девочка мечтает о детской площадке, на которой она сможет поиграть с друзьями. Желание 15-летней девушки с ограниченными возможности, живущей на третьем этаже – пандус для инвалидной коляски. Все перечисленные пожелания будут исполнены, а необходимые распоряжения уже сделаны.