Вторжение пришельцев отменяется? В Нью-Йорке объяснили таинственное свечение

Необычное голубое свечение, зафиксированное над Нью-Йорком, вызвало переполох у местных жителей. Власти города рассказали, стоит ли готовиться к вторжению пришельцев и чем обусловлено такое световое шоу.

Власти Нью-Йорка своим заявлением успокоили горожан, уже готовящихся к вторжению инопланетных пришельцев. Причиной странного голубого сияния над городом, которое вызвало столько шума, стала техническая неисправность трансформатора. Объект вышел из строя в Квинсе, сообщает РИА Новости. В связи с поломкой, в городе были зафиксированы пребои с электричеством. От неисправного трансформатора пострадал и аэропорт Ла-Гуардия, где пришлось временно отменить все вылетающие рейсы.

"Это не инопланетяне. Произошел взрыв трансформатора на объекте Consolidated Edison в Квинсе", - успокоил горожан в Twitter представитель мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс.