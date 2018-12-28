На Кировке продлили светящийся коридор

Новый подарок сделала челябинцам и гостям города компания РМК. В прошлом году она сделала светодиодный ярко-синий коридор длиной 800 метров, сейчас он был продлен со стороны проспекта Ленина.

Фонарики висят на 5-метровой высоте, они выдерживают 35-градусные морозы. за иллюминацией следят специалисты, в том числе и по видеокамерам.

- Специалисты постоянно мониторят ситуацию, связанную с проводами, решают все технические моменты, чтобы не было сбоев, - сказал замглавы города по социальной политике Игорь Лопаткин.

Помощник директора обособленного подразделения АО РМК по связям с государственными, муниципальными и надзорными органами Елена Федотова добавила, что судя по отличным отзывам на иллюминацию, которую развешали в прошлом году, компания снова решила подарить жителям ощущение сказки.

Кроме иллюминации у театра драмы установили восьмиметрового снеговика.