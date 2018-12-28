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На Кировке продлили светящийся коридор
28 декабря 2018, 15:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Новый подарок сделала челябинцам и гостям города компания РМК. В прошлом году она сделала светодиодный ярко-синий коридор длиной 800 метров, сейчас он был продлен со стороны проспекта Ленина.
Фонарики висят на 5-метровой высоте, они выдерживают 35-градусные морозы. за иллюминацией следят специалисты, в том числе и по видеокамерам.
- Специалисты постоянно мониторят ситуацию, связанную с проводами, решают все технические моменты, чтобы не было сбоев, - сказал замглавы города по социальной политике Игорь Лопаткин.
Помощник директора обособленного подразделения АО РМК по связям с государственными, муниципальными и надзорными органами Елена Федотова добавила, что судя по отличным отзывам на иллюминацию, которую развешали в прошлом году, компания снова решила подарить жителям ощущение сказки.
Кроме иллюминации у театра драмы установили восьмиметрового снеговика.
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