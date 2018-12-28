Запашный заявил о необходимых изменениях в новый закон о животных

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Этот закон направлен на гуманное отношение к животным.

«То, что закон вышел, сам факт говорит о том, что Владимир Путин заинтересован в наведении порядка. Он мне однажды говорил, что восемь лет, которые он [закон] не принимался, это уже даже не затяжка времени, а перетяжка его. Что касается пунктов, то, как практически любой новый закон в России, он будет еще не однажды меняться, потому что мы всегда по факту начинаем потом осознавать, что же мы там натворили», — заявил директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Об этом сообщает НСН.

Также, как пишет Ридус, сбежавшая кошка вернулась домой спустя 14 лет к хозяйке в Австралии.