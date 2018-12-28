Самарский министр извинилась за свои слова про огороды

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова принесла извинения за свой совет молодым матерям заниматься огородами. Сообщение опубликовано в Twitter. Губернатор Самарской области обещал проверить заявление министра об огородах

По ее словам, в ходе обсуждения мер поддержки и разъяснении, что делается для решения проблем, она допустила в своей речи некорректное выражение, которое было "выхвачено из контекста".

Антимонова приносит свои извинения всем, кого могли обидеть ее слова, и сообщает о том, что все предложения по соответствующей теме в настоящий момент "приняты в работу".