Эксперты рассказали, представители каких профессий смогут заработать в 2019 году

Специалисты по поиску работы составили список профессий, которые будут пользоваться наибольшим спросом в наступающем году. Самыми денежными оказались специальности, связанные с IT-сферой.

Аналитики считают, что большой популярностью будут пользоваться разработчики приложений для iOS и Android. При этом средняя зарплата по Москве для специалистов данной сферы составляет 130-140 тысяч рублей в месяц, сообщает "Российская газета".

Не меньшим спросом будут пользоваться UI/UX-дизайнеры, работа которых заключается в сосзании интерфейсов всевозможных платформ и сайтов. Их труд в среднем по Москве оценивают в 120 тысяч рублей в месяц.

Актуальной также окажется деятельность тестировщиков, которым работодатели готовы платить около 90 тысяч рублей в месяц, и аналитиков данных, чей оклад в среднем по Москве составляет 140-150 тысяч рублей в месяц.