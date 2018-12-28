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Губернатор Самарской области обещал проверить заявление министра об огородах

28 декабря 2018, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Самарской области обещал проверить заявление министра об огородах
фотобанк АН

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал, что проверит заявление министра социально-демографической и семейной политики региона Марины Антимоновой. Об этом сегодня Daily Storm. 

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По словам губернатора, проверка непременно будет проведена, как только он доберется до рабочего кабинета. В настоящее время Азаров пребывает в разъездах, но по возвращении примет необходимые меры.

"Проверка будет, и определимся по ее итогам, что же там произошло на самом деле. И какие меры нужно предпринять, чтобы это не ранило людей никоим образом", - сообщил губернатор в беседе с изданием.

Напомним, как ранее сообщали АН, широкий общественный резонанс вызвали слова министра Антимоновой о том, что государство не должно "всех содержать", и думать нужно об огородах, а не о деньгах.

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