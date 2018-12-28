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РМК подарила жителям Первомайского большую елку
28 декабря 2018, 15:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Томинский ГОК, который входит в Группу РМК, подарил жителям поселка Первомайский большую и пушистую елочку. Раньше на площади устанавливали конструкцию, для которой требовалось срубить 60-70 живых деревьев.
Как рассказал глава поселка Владимир Смирнов, живые деревья было очень жалко, поэтому администрация попросила помощи у Русской медной компании. Уже на днях вокруг новой искусственной пушистой красавицы будут водить хороводы.
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