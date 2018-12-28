РМК подарила жителям Первомайского большую елку

Томинский ГОК, который входит в Группу РМК, подарил жителям поселка Первомайский большую и пушистую елочку. Раньше на площади устанавливали конструкцию, для которой требовалось срубить 60-70 живых деревьев.

Как рассказал глава поселка Владимир Смирнов, живые деревья было очень жалко, поэтому администрация попросила помощи у Русской медной компании. Уже на днях вокруг новой искусственной пушистой красавицы будут водить хороводы.