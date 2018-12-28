Елена Проклова раскрыла предсказания болгарской провидицы Ванги

Болгарская провидица, ясновидящая Ванга 25 лет назад предсказывала российской актрисе Елене Прокловой успех. Много лет Проклова молчала - ждала часа, когда можно будет раскрыть предсказания Ванги о судьбе России.

Прорицательница впервые приняла Елену, когда она еще была подростком. А потом была еще встреча. Ванга предупредила девушку, что рассказать самое главное Проклова сможет, если исполнятся предсказания лично для нее. Как считает актриса, все события про ее жизнь сбылись. Были очень тяжелые моменты. После рождения первой дочери, актриса потеряла двух детей. Как предрекала Ванга, у нее появился второй ребенок - долгожданная дочь. В шоу Первого канала "На самом деле" Елена рассказала, что она всегда воспоминала слова ясновидящей. И после рождения второй дочки вспомнида приглашение Ванги приехать к ней еще раз.

Тогда Проклова записала несколько фраз из речи, которую говорила ей ясновидящая. "Пройдет год, ты сможешь говорить всей России, что также и земли России вернутся домой, как птицы вылетают из гнезда, а потом собираются в стаю. Станет Россия сильнее и крепче и будет еще лучше, благоухать будет как сад", предрекала болгарская ясновидящая.