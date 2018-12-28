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Самарская чиновница предложила молодым мамам думать об огороде, а не о деньгах
28 декабря 2018, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]
Одной из пользовательниц Twitter, сетовавшей на плохое материальное обеспечение матерей-одиночек, министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова посоветовала разводить сады и огороды.
Самарская чиновница резко ответила молодой женщине: "Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка?" Антимонова подчеркнула, что в былые годы люди сады и огороды разводили, чтобы детей кормить качественными продуктами, советуя самим находить выход из положения.
Как пишет kp.ru, министр пояснила, что выплаты вполне достаточные. Единовременная выплата вообще составляет 10 тысяч рублей. В ответ ей отметили, что этой суммы хватит только на памперсы на 3 месяца. Тогда Антимонова возмутилась, что детей надо рожать не ради денег, а чтобы спастись от мигрантов: "Кстати, в богатых европейских странах детей рожают еще меньше, чем у нас! Им теперь приходится держать широко открытыми свои двери для других народов".
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