Москвичей в новогоднюю ночь ожидает мороз

В новогоднюю ночь москвичей и гостей города ожидает мороз. Согласно последней информации, предоставленной синоптиками, наступление 2019 года будет ознаменовано в столице настоящей зимней погодой.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил сегодня, что в ночь на 1 января столбики термометров опустятся до минус 10 градусов, а к утру температура повысится до минус 5 градусов. Ко 2 января в Москве будет от 1 до 6 градусов ниже нуля.