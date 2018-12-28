Всем пострадавшим при нападении на Керченский политех выплатили деньги

Всем пострадавшим и семьям погибших при нападении на Керченский политехнический колледж выплатили средства из резервных фондов российского и крымского правительств, а также поступившие на благотворительный счет, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты республики. Всего было выплачено 110 миллионов рублей.

Так, правительство РФ выплатило 42,8 миллиона рублей: 19,5 миллиона семьям погибших в качестве единовременного пособия и 360 тысяч пособия на погребение 20 погибших.

Кроме того, 65 пострадавшим выплатили от 200 до 400 тысяч рублей, в зависимости от степени тяжести полученного вреда. Общая сумма средств – 23 миллиона рублей.

Из резервного фонда Совмина РК было выплачено 52,5 миллиона рублей: по одному миллиону семьям погибших и по 500 тысяч рублей пострадавшим.

Также выплачены все средства, поступившие от благотворителей – это 15,5 миллиона рублей. 33 членам семей погибших выплатили почти по 390 тысяч рублей, а 65 пострадавшим – почти по 120 тысяч.

Напомним, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Сначала СК возбудил уголовное дело по статье «теракт», но после переквалифицировал на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Подозреваемый – 18-летний студент колледжа – был найден мертвым в библиотеке. Он совершил самоубийство. По последней информации, при нападении погиб 21 человек, еще 67 пострадали. Из них более 50 попали в медучреждения.