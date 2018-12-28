Курильщики теперь обязаны компенсировать вред соседям

Курящие жильцы обязаны компенсировать моральный вред соседям в том случае, если сигаретный дым попадает в чужие квартиры. Это следует из обзора судебной практики, который опубликовал Верховный суд.

Поскольку у граждан нашей страны есть право "на благоприятную окружающую среду", значит тот, кто ее портит,должен отвечать за свои поступки.

Как сообщает Ura.ru, житель Новосибирска предъявил иск курящим соседям, проиграл в двух инстанциях, но добился рассмотрения дела в ВС России. Истец как компенсацию получил пять тысяч рублей.

В дальнейшем судьи нижестоящих судов будут должны ориентироваться на этот случай при вынесении вердикта.

Ранее сообщалось, что Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о создании курительных комнат в зданиях аэропортов и рекомендовал депутатам Госдумы принять этот законопроект в первом чтении.