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Иностранцам можно жить бессрочно?
28 декабря 2018, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]
На редкость такое консервативное ведомство как Министерство внутренних дел вдруг предложило отменить ограничение в пять лет на вид на жительство для иностранцев и разрешить им проживать в стране бессрочно. К чему бы такие заботы?
Чиновники мотивируют это тем, что иностранцы часто забывают после пяти лет продлевать документы на официальное проживание в стране, и в результате случаются проблемы с правоохранительными органами. Но законодатели всё-таки призывают взвешенно относиться к этому вопросу. Например, зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин приветствует такое нововведение для иностранцев-выходцев из СССР. Им, действительно, нужно облегчить процедуру получения вида на жительство и гражданства РФ. Относительно других категорий иностранцев депутат призывает к взвешенному отношению.
Забюрокраченность органов, ведающих вопросами гражданства, неоспорима, любое выбивание табуреток из-под седалищ бюрократов приветствуется в обществе. Но тут, конечно, надо заботиться не только о судьбах иностранных граждан, для которых родина пока в другом месте, но и об интересах родной страны.
Указом президента Путина уже облегчена процедура получения российского гражданства для граждан Украины и Белоруссии. Им также уже не нужно сдавать экзамен на знание русского языка. Правозащитники приветствуют новую инициативу МВД. Видимо, она также выгодна трудовым органам, ведь это приток рабочей силы в страну.
Пока эта инициатива обкатывается в обществе, изучается общественное мнение, которое не всегда почему-то учитывается в других вопросах. Но поживём - увидим!
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