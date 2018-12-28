В Совфеде назвали Крымский мост символом 2018 года

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов в пятницу, 28 декабря, заявил, что самым знаковым событием уходящего года стало строительство Крымского моста через Керченский пролив.

По словам Морозова, 2018 год был богатым на события, однако открытие моста затмило их все. Политик отметил, что это не просто грандиозное сооружение, которое было возведено раньше срока, но также и наглядный символ "крымской весны", передает сегодня РИА "Новости"

Олег Морозов отметил, что Крымский мост стал символом единства, экономической и инженерной мощи России, а также успеха страны в миросоперничестве.