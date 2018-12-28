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Минтруд выпукнул 230 тыс. россиян на улицу
28 декабря 2018, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне Нового года Минтруд сообщил, что до 12 марта 2019 года без работы останутся 230,8 тысяч россиян. Правда, чуть позже чиновники открестились от этого заявления. Видимо того, кто это выпукнул, уже сократили, не дожидаясь 2019 года.
СМИ также приводят утечки из этого ведомства, ведь дыма без огня не бывает. Так вот прогнозы не приятны для тех, кто работает в банковской и финансовой сферах, на транспорте, всего якобы пострадают от сокращений 46 тыс. предприятий.
Эксперты говорят, что информация выглядит правдиво, судя по опросам работодателей, которые чувствуют себя не очень уверенно. Однако 230 тыс. сокращённых - это всего 3-4% от рабочего населения страны, поэтому говорить о массовых сокращениях преждевременно.
Действительно, во многих сферах работников заменяют новые цифровые технологии и роботы. Например, в call-центрах банков давно уже принимают и перенаправляют звонки искусственный интеллект. И дальнейший процесс высвобождения людей будет продолжаться с развитием науки и техники.
Нельзя также забывать, что государство, увеличивая налоговую нагрузку на работодателей, провоцирует их снижать затраты, но работодатель не на себе же будет экономить, он попросту увольняет сотрудников, увеличивая нагрузку на оставшихся. А трудинспекции молчат, проверки не проводят, санкции не применяют.
Футурологи утверждают, что экономика будущего опираться на роботов, поэтому каждый человек по умолчанию получит от государства невмененный доход за продажу природных богатств. Это позволит более справедливо распределять материальные блага.
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