За вовлечение детей в несанкционированные акции теперь будут штрафовать

Российский лидер Владимир Путин сегодня подписал закон, согласно которому вводится административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних граждан РФ в несанкционированные акции.

Данный закон устанавливает штраф за данные действия в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, обязательные работы длительностью до 100 часов или же административный арест сроком до 15 суток, передает RT

Кроме того, для должностных лиц, согласно закону, предусматривается штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, в для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

Предполагается, что данная инициатива позволит не допустить участия несовершеннолетних в митингах, несанкционированных собраниях, шествиях и демонстрациях.