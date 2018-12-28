Путин подписал закон об отмене национального роуминга в РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о ликвидации национального роуминга. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Отныне операторы мобильной связи обязаны устанавливать единые тарифы на все звонки, совершаемые по всей территории России. Независимо от того, находится ли клиент в том субъекте РФ, где он приобрел номер.

Кроме того, данный документ определяет также порядок оплаты звонков за рубеж: вызывающий абонент должен оплачивать соединение. Отмечается, что изменения вступят в силу с начала июня грядущего года.