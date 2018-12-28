Путин подписал закон об отмене национального роуминга в РФ
28 декабря 2018, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о ликвидации национального роуминга. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Отныне операторы мобильной связи обязаны устанавливать единые тарифы на все звонки, совершаемые по всей территории России. Независимо от того, находится ли клиент в том субъекте РФ, где он приобрел номер.
Кроме того, данный документ определяет также порядок оплаты звонков за рубеж: вызывающий абонент должен оплачивать соединение. Отмечается, что изменения вступят в силу с начала июня грядущего года.