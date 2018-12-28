Москвичи в начале 2019 года увидят звездный дождь и лунное затмение

Жители Москвы в скором времени смогут стать свидетелями пика звездопада и лунного затмения. Согласно последней информации, этих явлений следует ожидать в начале и конце января будущего года.

Уточняется, что 4 января пройдет пик метеорного потока Квадрантиды. Москвичи и гости столицы смогут своими глазами увидеть в небе ярчайший звездопад. Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", поток может достигать 120 звезд в час, если не будет сильной облачности.

21 января состоится первое в 2019 году лунное затмение. Рано утром жители столицы смогут увидеть, как диск спутника Земли полностью уйдет в тень, передает "Вечерняя Москва".