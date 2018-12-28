Россиянам в 2019 году поднимут пенсии

Правительство РФ заявило о готовности провести в следующем году индексацию пенсий. Увеличение выплат затронет 30.7 миллиона неработающих пенсионеров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В ходе совещания, состоявшегося в кабинете премьер-министра Дмитрия Медведева, Голикова и глава Минфина Антон Силуанов заверили руководителя правительства, что вся подготовительная работа завершена.

По словам вице-премьера, в среднем увеличение составит 1 тысячу рублей: "Что, в свою очередь, поднимет средний размер пенсионных выплат в 2019 году до 15 тысяч 414 рублей", - сказала она.

Так, россияне с пенсией в размере 10-11.5 тысячи рублей получат прибавку в 761.4 рубля, с пенсией в диапазоне 13-13.5 тысячи рублей - 933.3 рубля, с пенсиями в 20.5 тысячи рублей - 1670.5 рубля.

"Мы должны не забывать о главной цели пенсионных преобразований. Эта цель заключается в том, чтобы улучшить жизнь и повысить уровень жизни пенсионеров", - подчеркнул Дмитрий Медведев.