Названы самые востребованные профессии 2019 года

Эксперты провели исследование и составили список профессий, которые будут максимально востребованными в наступающем году. Согласно последней информации, наиболее популярными будут три направления.

Предполагается, что в 2019 году увеличится спрос на разработчиков приложений для различных операционных систем, поскольку мобильные технологии развиваются сейчас невероятно высокими темпами. В Москве такие специалисты в среднем зарабатывают 130-140 тысяч рублей в месяц, а "потолком" является сумма в 300 тысяч рублей, передает "Российская газета".

Кроме того, на рынке вырастет спрос на UI/UX-дизайнеров, которые проектируют интерфейсы на разнообразных платформах. Сейчас специалисты в этой сфере получают 110-120 тысяч рублей в месяц, а наиболее высокая зарплата для них на рынке — 250 тысяч рублей.

Аналитики также прогнозируют повышенный интерес работодателей к тестировщикам из-за повышенных требований к качеству программного обеспечения. В настоящий момент такие работники зарабатывают примерно 80-90 тысяч рублей, а их максимальная зарплата приближается к 250 тысячам рублей.