//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Роскошный образ Валерии для похода в театр покорил поклонников
- Михаил Боярский признался, что женился по глупости
- Анастасия Волочкова объяснила, почему никому не показывает нового возлюбленного
- Кинокритик объяснил, почему Трамп не позволит Кевину Спейси вернуться на экраны
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Названы самые востребованные профессии 2019 года
28 декабря 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты провели исследование и составили список профессий, которые будут максимально востребованными в наступающем году. Согласно последней информации, наиболее популярными будут три направления.
Предполагается, что в 2019 году увеличится спрос на разработчиков приложений для различных операционных систем, поскольку мобильные технологии развиваются сейчас невероятно высокими темпами. В Москве такие специалисты в среднем зарабатывают 130-140 тысяч рублей в месяц, а "потолком" является сумма в 300 тысяч рублей, передает "Российская газета".
Кроме того, на рынке вырастет спрос на UI/UX-дизайнеров, которые проектируют интерфейсы на разнообразных платформах. Сейчас специалисты в этой сфере получают 110-120 тысяч рублей в месяц, а наиболее высокая зарплата для них на рынке — 250 тысяч рублей.
Аналитики также прогнозируют повышенный интерес работодателей к тестировщикам из-за повышенных требований к качеству программного обеспечения. В настоящий момент такие работники зарабатывают примерно 80-90 тысяч рублей, а их максимальная зарплата приближается к 250 тысячам рублей.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
В торговом центре Астрахани девочка сломала позвоночник на батуте
//В мире
МИД Турции: американские войска покидают Сирию благодаря Анкаре
//В мире
Депутат Рады: Украина вплотную приблизилась к лидерству в рейтинге должников
//Хайтек
Хакеры в 2019 году атакуют объекты критической инфраструктуры
//Новости МирТесен
//В мире
В Крыму завершили строительство заграждения на границе с Украиной
//Общество
//Новости партнеров
Роскошный образ Валерии для похода в театр покорил поклонников
//Общество
//Общество
Москвичи в начале 2019 года увидят звездный дождь и лунное затмение
//В мире
Американское издание оценило военный "сигнал" Запада для РФ в Черном море
//Новости СМИ2
//В мире
Назван признак приближения «большой войны» между ВСУ и республиками Донбасса
//Общество
//В мире
//Здоровье
//Политика
//Политика
//Политика
//В мире
//Армия
//Политика
Путин выступил за сотрудничество России и Армении в сфере безопасности
//Общество
«Кому на Руси жить хорошо?». Фильм-расследование Андрея Караулова о Полонском
//Общество
1 декабря 2019 года жд часть Крымского моста будет готова к эксплуатации
//Общество
//В мире
Экс-командир ополченцев ДНР выявил «последний козырь» президента Петра Порошенко
//Общество