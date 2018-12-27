В Кубинке загорелась машина

Машина портала услуг загорелась в городе Кубинка Одинцовского района. Пострадавших нет.



«Был очень мощный пожар утром. Полыхала машина МФЦ возле торгового центра «Куб». Пожарные прибыли быстро, однако спасти машину не удалось, она вся выгорела. Стоит там до сих пор», – рассказал местный житель. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Также, как пишет НСН с ссылкой на пресс-службу МЖД, задержка движения электропоездов зафиксирована на Ярославском направлении Московской железной дороги из-за грузовика, который заглох на переезде в районе платформы «81 километр».