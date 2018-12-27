В поврежденном от взрыва корпусе Керченского политеха возобновились занятия

В поврежденном от взрыва корпусе Керченского политехнического колледжа возобновились занятия. Вчера студенты зашли в здание впервые после октябрьских событий, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщил глава администрации города Сергей БОРОЗДИН.

По его словам, до этого студенты учились в другом корпусе. Учебу организовали в две смены. Директор колледжа Ольга ГРЕБЕННИКОВА отмечает, что и студенты, и преподаватели рады возвращению в главный корпус.

Возобновление обучения в этом здании стало возможным благодаря заводу «Залив». Предприятие выделило более 500 тысяч рублей на восстановление запасного выхода корпуса. Сотрудники завода безвозмездно в нерабочее время сварили нужные для этого металлоконструкции.

«В течение месяца было оборудовано крыльцо и установлены современные двери из металлопластика. Для удобства учащихся в ближайшее время планируется смонтировать освещение новой входной группы», – сообщил мэр Керчи.

При этом, добавил БОРОЗДИН, главный вход и часть учреждения, которая больше всего пострадала от взрыва, пока закрыты, так как там продолжаются ремонтные работы.

Напомним, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Сначала СК возбудил уголовное дело по статье «теракт», но после переквалифицировал на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Подозреваемый – 18-летний студент колледжа – был найден мертвым в библиотеке. Он совершил самоубийство. По последней информации, при нападении погиб 21 человек, еще 67 пострадали. Из них более 50 попали в медучреждения.