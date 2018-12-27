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Андрей Макаревич: Срочно к психиатру!
27 декабря 2018, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]
Высказывание певицы Лолиты Милявской по поводу Крыма, о котором она, по всей видимости, уже сама пожалела, сегодня стало чуть ли ни главной новостью страны.
Известный шоумен и певец Андрей Макаревич за день сегодня четыре раза отвечал на звонки журналистов по поводу скандального высказывания Лолиты. В конце концов, он не сдержался и выдал: "Ребята! Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма — главная новость человечества и больше говорить не о чем — срочно к психиатру".
Напомним, что Лолита сегодня заявила, что по-прежнему считает Крым украинским. Позже она попросила журналистов не вырывать её слова из контекста и дала задний ход.
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