Андрей Макаревич: Срочно к психиатру!

Высказывание певицы Лолиты Милявской по поводу Крыма, о котором она, по всей видимости, уже сама пожалела, сегодня стало чуть ли ни главной новостью страны.



Известный шоумен и певец Андрей Макаревич за день сегодня четыре раза отвечал на звонки журналистов по поводу скандального высказывания Лолиты. В конце концов, он не сдержался и выдал: "Ребята! Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма — главная новость человечества и больше говорить не о чем — срочно к психиатру".



Напомним, что Лолита сегодня заявила, что по-прежнему считает Крым украинским. Позже она попросила журналистов не вырывать её слова из контекста и дала задний ход.



