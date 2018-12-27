Верховный суд Республики Крым оставил под стражей всех 20 украинских моряков, рассмотрев поступившие от их адвокатов ходатайства об освобождении, пишут «Аргументы недели-Крым».

Ранее не были удовлетворены жалобы 15 моряков, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы суда.

Накануне рассматривались последние пять апелляций. В результате было решено оставить арест в силе. Также суд уточнил сроки содержания обвиняемых под стражей, он сокращен на одни сутки, до 24 января 2019 года, из-за технической ошибки суда первой инстанции.

В отношении еще четыре арестованных моряков ходатайств от защитников не поступало.

Напомним, что 25 ноября при прохождении Керчь-Еникальского судоходного канала, связывающего Черное и Азовское моря, произошел конфликт между военно-морскими силами Украины и России. Корабли Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» совершали опасные маневры и не подчинялись требованиям РФ остановиться, поэтому были задержаны. В процессе пограничники применили оружие, трое украинских моряков были ранены. В целях безопасности Керчь-Еникальский канал на сутки был закрыт для прохода гражданских судов.

Моряков арестовали в Крыму на два месяца. Изначально они находились в симферопольском СИЗО, но позже их перевели в московское.

В свою очередь в ВМС Украины заявили об открыто агрессивных действиях российских пограничников, которые на судах «Соболь», «Дон» и «Мангуст» вместе с малым противолодочным кораблем «Суздалец» отправились наперерез украинским кораблям, протаранив буксир «Яны Капу». По их версии, переход в мариупольский порт на Азовском море был плановым, и о намерении его совершить информация поступила заранее, согласно всем нормам международного права.