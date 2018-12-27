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Хоккеисты и болельщики «Трактора» помогут больному ребенку
27 декабря 2018, 16:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Благотворительная акция в канун Нового года
Директор «Трактора» Иван Сеничев:
К руководству и игрокам хоккейного клуба «Трактор» обратилась мама 8-летнего Семена Карпенко из Златоуста с просьбой оказать содействие в приобретении специального кресла-подъемника для ее тяжелобольного ребенка. Эта семья — постоянные болельщики «Трактора», сейчас у них беда, и мы приняли решение помочь.
Совместно с Фондом «Родная» в День рождения клуба 28 декабря мы проводим Благотворительный аукцион. На нем будет выставлена ретро-форма, в которой «Трактор» сыграет в этот день матч с «Барысом». Помимо этого, хоккеисты и руководители клуба соберут деньги на Акцию. Все средства пойдут на приобретение очень необходимого для Семена кресла-подъемника. Давайте сделаем доброе дело вместе под Новый год!
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