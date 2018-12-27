На девяти московских вокзалах поставили новогодние ёлки

Девять железнодорожных вокзалов столицы украсили к предстоящему празднику. 14 ёлок будут радовать москвичей и гостей столицы на перронах и в залах ожидания. Самая высокая ель заняла своё место на Белорусском вокзале.



Больше всего новогодних деревьев появилось на площади трёх вокзалов, сообщает Мир24. Семиметровая ель на Ленинградском украшена игрушками ручной работы, которые смастерили дети железнодорожников.



"В этом году мы подготовили для москвичей и гостей города приятные сюрпризы. Так, на всех девяти вокзалах 31 декабря прозвучат особенные новогодние поздравления", - рассказали в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов в ОАО "РЖД".

Аудиопоздравления будут транслироваться каждый час. Кроме того, в канун Нового года пассажиров поздравят Деды Морозы и Снегурочки.