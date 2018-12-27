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Военный эксперт: Российское оружие лучшее в мире, однако его мало
27 декабря 2018, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]
Армия России вышла на беспрецедентный уровень оснащённости современным вооружением. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании общественного совета при военном ведомстве. По его словам, в 2019 году оснащённость современным оружием может вырасти до 67%, передают РИА Новости.
Так, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков рассказал, что современного оружия в армии РФ мало. Об этом пишет НСН.
По его мнению, высокого уровня оснащённости вооружённых сил можно добиться либо за счёт радикального увеличения закупок вооружения и военной техники, либо за счёт сокращения численности.
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