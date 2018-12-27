Эксперт обозначил причины обрушения сопки в Хабаровском крае

Учёные из НИЦ «Планета» смогли увидеть термическую аномалию возле разрушенной сопки в Хабаровском крае. Там мог упасть метеорит. По словам экспертов, возле русла реки Бурея есть существенные ландшафтные изменения.

Могла ли термическая аномалия повлиять на обрушение сопки рассказал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин, как сообщает НСН.



«Сопка могла обрушиться без столкновения с объектом. Такие случаи бывают, но они очень редкие, потому что, если что-то готово обрушиться, то оно обрушается, когда есть какое-то внешнее воздействие (землетрясение или метеорит). Но когда долго нет никаких дополнительных воздействий, то часть горы или сопка рано или поздно все равно обвалится», — отметил сейсмолог.