В Госдуме оценили идею внести изменения в российский паспорт

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в четверг, 27 декабря, оценил идею о внесении изменений в российский паспорт.

Ранее МВД России предложило указывать в паспорте, что его следует поменять максимум через 30 суток после 20-го и 45-го дней рождения.