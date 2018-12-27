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"За права человека" впервые за 9 лет не получит президентский грант
27 декабря 2018, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
Общероссийскому движению "За права человека" в наступающем году не выделят президентский грант. Глава организации Лев Пономарев заявил, что в любом случае собирается сохранить движение.
"В 2019 году нам не дали денег из президентского гранта. Они сказали, что якобы мы плохо написали заявку. Мы восемь лет писали нормальные заявки, а тут вдруг плохо. Конечно, мы ищем и более влиятельных спонсоров. Я ищу, я надеюсь, что я каким-то образом костяк движения сохраню", - приводит РИА Новости слова Пономарева. Глава движения рассказал, что его организация занимается ситуациями, нарушающими права человека, по всей стране.
Руководитель "За права человека" признал, что для движения настали сложные времена. Надежду он возлагает на неравнодушных, желающих финансово помочь организации.
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