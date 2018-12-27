Два завода РМК стали самыми ответственными работодателями года

Сразу два предприятия Русской медной компании удостоились в уходящем году звания лучшего работодателя года. Это Кыштымский медеэлектролитный завод и АГК.

Кстати, АГК победила еще и в номинации за "Реализацию программ соцподдержки и профобразования работников". на эти цели она суммарно направила в этом году порядка 10.5 миллионов рублей, а КМЭЗ также только за год - 11 миллионов рублей.

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