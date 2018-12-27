В Минтруда опровергли информацию о массовых увольнениях в 2019 году

В Министерстве труда и социальной защиты РФ заявили, что масштабных увольнений россиян в 2019 году не будет. Ранее неприятная новость появилась на страницах некоторых средств массовой информации.

В ведомстве подчеркнули, что эти данные не соответствуют действительности, отметив, что ситуация на рынке труда является стабильной, вследствие чего безработицы в стране не ожидается. Минтруд отмечает, что специалисты еженедельно занимаются мониторингом данной ситуации.

Напомним, ранее издание "Известия" сообщало, что в ближайшие три месяца работы могут лишиться примерно 230 тысяч граждан России.