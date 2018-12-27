За 28 лет сотрудники МЧС России спасли более двух миллионов человек

Глава МЧС России Евгений Зиничев в четверг, 27 декабря, рассказал, какое количество людей спасли российские спасатели за 28 лет. Согласно последней информации, спасены были более 2 миллионов человек.

РИА "Новости". Кроме того, по словам главы ведомства, сотрудникам МЧС за 28 лет удалось ликвидировать более 30 тысяч чрезвычайных ситуаций, передает

В рамках сегодняшнего всероссийского селекторного совещания Евгений Зиничев добавил, что российские спасатели за вышеуказанный срок потушили около 6 миллионов пожаров, а также провели несколько сотен международных гуманитарных операций.