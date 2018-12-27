За 28 лет сотрудники МЧС России спасли более двух миллионов человек
27 декабря 2018, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]
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27 декабря 2018, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]
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