Анатолий Литовченко поздравил южноуральцев с наступающим Новым годом

Он пожелал южноуральцам уюта и тепла в семьях, радости и благополучия. Парламентарию также запомнился этот год тем, что у него родилась внучка.

- Совсем скоро 2018 год станет историей, - сказал депутат Госдумы. - Мы ее писали вместе с вами, с гордостью за свою работу.

Анатолий Литовченко добавил, что за год было создано множество новых рабочих мест, построены дома и дороги, приведено в порядок десятки скверов и дворов.

- Уральцы всегда все делают качественно и надежно, и я благодарю вас за ваш созидательный труд и верность региону, - добавил парламентарий.