//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- СМИ: Марат Башаров избил жену и сломал ей нос
- Елена Степаненко сказочно похорошела после расставания с Петросяном
- Настоящая королева: мама Сергея Лазарева покорила пользователей сети
- Виктория Боня показала надутый живот в программе у Малышевой
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Анатолий Литовченко поздравил южноуральцев с наступающим Новым годом
27 декабря 2018, 11:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Он пожелал южноуральцам уюта и тепла в семьях, радости и благополучия. Парламентарию также запомнился этот год тем, что у него родилась внучка.
- Совсем скоро 2018 год станет историей, - сказал депутат Госдумы. - Мы ее писали вместе с вами, с гордостью за свою работу.
Анатолий Литовченко добавил, что за год было создано множество новых рабочих мест, построены дома и дороги, приведено в порядок десятки скверов и дворов.
- Уральцы всегда все делают качественно и надежно, и я благодарю вас за ваш созидательный труд и верность региону, - добавил парламентарий.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
Два завода РМК стали самыми ответственными работодателями года 12:21
Анатолий Литовченко поздравил южноуральцев с наступающим Новым годом 11:14
Анатолий Литовченко стал Дедом Морозом для детей из Копейска 26.12 15:28
Курчатов: его ядерная изомерия 26.12 14:22
Премия «Андрюша» приглашает новых участников 26.12 13:33
//Новости МирТесен
В «Мегаполисе» прошел специальный показ экшн-блокбастера «Т-34» 26.12 13:24
Четыре деда Мороза посетят самую дружную елку Южного Урала 26.12 13:21
Мы были первыми. Афган. Забытая война 26.12 12:55
//Новости СМИ2
Алексей Васильев простился с Челябинском 26.12 11:05
Генпрокуратура ответит на вопросы южноуральцев онлайн 26.12 10:16
Челиндбанк продлевает сроки акции по ипотечному кредитованию 26.12 09:32
Созвездие Деда Мороза выступит в челябинском цирке 25.12 14:22
Некрасивая история вокруг мечети 25.12 10:56
Три южноуральца получили в подарок цифровые приставки 24.12 13:00
//Новости ADWILE
Жительницы Челябинска не поддержали «Марш матерей» 23.12 12:50
Борис Дубровский: время получать отдачу от вложений в энергетику 21.12 15:17
В Челябинске откроют главный ледовый городок 21.12 15:05
Состав жюри премии «Серебряный Лучник» — Урал» сформирован 21.12 15:03
В Карабаше построят главную площадь 21.12 15:01
Владимир Елистратов: встречи с экоактивистами будут регулярными 20.12 17:42
//Новости партнеров
Общественники согласились помогать власти по мониторингу экоситуации 20.12 15:35
Власти Челябинска призвали общественников на дежурства 20.12 15:10
Экоактивисты Челябинска согласны объединить свои силы с властями города 20.12 15:05
В Челябинске не будут вводить режим ЧС при НМУ 20.12 14:56
В мэрии Челябинска началась встреча с экоактивистами 20.12 14:37
Владимир Елистратов пригласил на конструктивный диалог эко-общественников 20.12 14:17