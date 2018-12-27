Незрячий мужчина простил кондуктора за грубость

В Екатеринбурге кондуктор извинилась перед незрячим мужчиной за то, что в грубой форме требовала оплатить проезд собаки-поводыря. На место работы женщины наложили штраф за её поведение.



Ринат Шайдуллин, участник конфликта, рассказал на своей странице в Facebook о произошедшем. По словам мужчины, неприятная ситуация случилась 20 декабря в автобусе №27, сообщает РИА Новости. Кондуктор потребовала у него оплатить проезд за собаку-поводыря, а услышав отказ, заявила, что незрячий мужчина уже "наказан богом", потому что является инвалидом. Конфликтом заинтересовались полиция, прокуратура, а также уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По факту произошедшего началась проверка, в ходе которой автотранспортное предприятие "Город", где работает кондуктор, оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Кондуктор извинилась перед Шайдуллином. "Простите меня, пожалуйста, я извиняюсь, я одна воспитываю ребенка", - цитирует мэрия слова женщины. Мужчина принял извинения и ответил, что у него не осталось никаких претензий. Также незрячий рассказал сотрудникам предприятия "Город" об особенностях жизни незрячих и провел инструктаж для персонала.