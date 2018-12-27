Оглашен гороскоп астролога Павла Глобы для успешных в 2019 году знаков зодиака

Отечественный астролог Павел Глоба рассказал, для каких знаков зодиака 2019 год сложится наиболее удачно. Прогноз предсказателя содержится в публикации, появившейся некоторое время назад в российском сегменте интернета.

Согласно расчетам астролога, успех в новом календарном периоде ждет, в первую очередь, Дев. Люди, рожденные под этим знаком, смогут претворить в жизнь свои планы.

Также благоприятным 2019-й обещает стать для Скорпионов. Автор гороскопа советует им не распылять энергию, сосредоточившись на деле. Такой подход позволит достичь намеченных целей.

Третий знак, которому будет сопутствовать удача в следующем году, - Рыбы. Павел Глоба обещает, что успех ждет представителей данного знака почти во всех начинаниях. В частности, многие из них найдут новый источник дохода, пишет интернет-ресурс zdorovaya-life.ru.

Ранее в текущем месяце сообщалось, что астролог перечислил знаки зодиака, которые в 2019-м могут столкнуться с серьезными проблемами.