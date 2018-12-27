Кокорин и Мамаев не станут играть против сотрудников СИЗО

Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова опровергла слухи о том, что Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против команды сотрудников следственного изолятора "Бутырка".

По словам Стукаловой, никакого матча между нападающим "Зенита" Александром Кокориным, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и сотрудниками СИЗО не планировалось, сообщает kp.ru. «Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировался», - сообщила адвокат.

Напомним, что ранее появились слухи о том, что экс-игроки сборной России по футболу поучаствуют в матче против сотрудников СИЗО "Бутырка". Несмотря на категоричное опровержение этой информации со стороны Стукаловой, из ФСИН комментариев по данному вопросу ещё не поступало.