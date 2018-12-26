В Петербурге строители метро объявили голодовку

В Санкт-Петербурге строители новой станции метро объявили голодовку из-за невыпплаты заработной платы. Деньги метростроевцам задерживают уже четыре месяца. На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена 26 декабря собрались около 30 рабочих, -передает РБК.

Причиной голодовки названы долги по зарплате, общая сумма которых не уточняется.

Телеканал «Санкт-Петербург» передал со ссылкой на участников голодовки, что деньги строителям метро не платили около четырех месяцев. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) правительства города сообщил, что деньги переведены, и пообещали направить эти средства на выплату зарплаты. Получат ли деньги рабочие до Нового года?