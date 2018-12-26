Полицейская история: вора в костюме Деда Мороза подвел адюльтер

Даже у таких суровых людей, как полицейские, в эти предпраздничные дни нашлась смешная история. Про «банду Деда Мороза», «Снегурочку»-наводчицу и «эльфов» из ОМОНа рассказал один оперативник.

История началась некоторое время назад, так же под Новый год. Некто Клава Мошкина однажды открыла дверь своей квартиры курьеру, доставившему ей новогоднюю елку, и ахнула. Перед ней стоял Сеня Мокров – ее школьная любовь! А Клава в свои «за тридцать» все еще была свободной женщиной, поскольку заклятая подруга Надька лет пять назад увела у нее жениха.

В этот раз Клава со свадьбой затягивать не стала, и уже вскоре над новобрачными прозвучал заветный марш Мендельсона. У невесты родни не осталось, так что на свадьбе развлекались приятели новоиспеченного мужа. В качестве свадебного подарка супруг преподнес Клавдии норковую шубу. Когда ей наконец пришло в голову поинтересоваться, кем работает муж, он ответил незатейливо: «Дедом Морозом подрабатываю по домам».

Спустя некоторое время участковый раскрыл Клавдии глаза, за кого она выскочила замуж: Сеня Мокров, как выяснилось – вор-рецидивист. Но Сеня нашел весомые контраргументы: «Шуба нравится? А сережки с брюликами? Мне баба для дела нужна, будешь наводчицей». Так парикмахерша Клава попала в бандгруппу.

Дела у банды шли хорошо, пока однажды Клава не пришла с работы раньше времени и не услышала в спальне подозрительно знакомое сопение мужа. Увидев, как ее Сеня развлекается на супружеском ложе с той самой Надькой, Клавдия вскипела. Чем закончилась история – читайте в «Спид-инфо».