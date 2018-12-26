//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Юрий Лоза предложил отправить на «Евровидение» альтернативного кандидата
- Певица из Тюмени поддержала моральный дух президента РФ
- Волочкова поддержала бывшую подругу и посоветовала: "Ксюша, забей на всех"
- Волочкова раскрыла: после снятия нарощенных волос у нее остались "три волосины"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Полицейская история: вора в костюме Деда Мороза подвел адюльтер
26 декабря 2018, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]
Даже у таких суровых людей, как полицейские, в эти предпраздничные дни нашлась смешная история. Про «банду Деда Мороза», «Снегурочку»-наводчицу и «эльфов» из ОМОНа рассказал один оперативник.
История началась некоторое время назад, так же под Новый год. Некто Клава Мошкина однажды открыла дверь своей квартиры курьеру, доставившему ей новогоднюю елку, и ахнула. Перед ней стоял Сеня Мокров – ее школьная любовь! А Клава в свои «за тридцать» все еще была свободной женщиной, поскольку заклятая подруга Надька лет пять назад увела у нее жениха.
В этот раз Клава со свадьбой затягивать не стала, и уже вскоре над новобрачными прозвучал заветный марш Мендельсона. У невесты родни не осталось, так что на свадьбе развлекались приятели новоиспеченного мужа. В качестве свадебного подарка супруг преподнес Клавдии норковую шубу. Когда ей наконец пришло в голову поинтересоваться, кем работает муж, он ответил незатейливо: «Дедом Морозом подрабатываю по домам».
Спустя некоторое время участковый раскрыл Клавдии глаза, за кого она выскочила замуж: Сеня Мокров, как выяснилось – вор-рецидивист. Но Сеня нашел весомые контраргументы: «Шуба нравится? А сережки с брюликами? Мне баба для дела нужна, будешь наводчицей». Так парикмахерша Клава попала в бандгруппу.
Дела у банды шли хорошо, пока однажды Клава не пришла с работы раньше времени и не услышала в спальне подозрительно знакомое сопение мужа. Увидев, как ее Сеня развлекается на супружеском ложе с той самой Надькой, Клавдия вскипела. Чем закончилась история – читайте в «Спид-инфо».
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
//Общество
//В мире
На Украине начались проблемы с зарплатами учителям, школам грозит закрытие
//Политика
В Госдуме ответили, чем грозит наращивание оружия США у берегов России
//Новости МирТесен
//В мире
Стала известна боевая задача ополченцев ДНР в случае прорыва ВСУ под Горловкой
//Спорт
//Спорт
//Новости партнеров
//Спорт
//Спорт
//Спорт
//Спорт
//Шпионаж
//Общество
//Общество
//Новости СМИ2
//Общество
//Общество
//Общество
//Город М
//Город М
//Город М
//Город М
//Город М
//Культура
//В мире
//Общество
//Общество
//Общество
//В мире
Ребенок, недовольный рождественскими подарками, вызвал полицию
//Общество
//Общество
Игры с пассажирским сверхзвуком
//Здоровье
//Здоровье
//Здоровье
//Общество
Полицейская история: вора в костюме Деда Мороза подвел адюльтер
//Здоровье
//Здоровье
//Здоровье
//Здоровье
//Здоровье
//Спорт
Фигуристка Евгения Медведева поделилась откровенным - каких мужчин она не любит
//Общество
//Здоровье
//Общество